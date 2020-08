Aufgrund der umfangreichen Inbetriebsetzungsarbeiten an der neuen Fernwärme-Versorgungsleitung im Bereich Bremsheide und Am Erbenberg muss der Heimatversorger am Mittwoch, 2. September, das Fernwärmenetz für die Kunden am Hombruch und in Gerlingsen sperren.



Die Netzsperrung beginnt am 2. September um 6 Uhr und dauert voraussichtlich bis zum 3. September um 6 Uhr an. Betroffen von den Netzsperrungen sind die Straßen Bremsheide, Voweydeweg, Am Erbenberg, Eulenweg, Krähenweg, Rebhuhnweg, Hombrucher Weg, Bieler Straße und Anemonenweg. Einzelne Häuser in den genannten Straßen müssen aufgrund von Umbauarbeiten an ihren Hausanschlüssen leider auch am Donnerstag, 3. September, auf Wärme verzichten. Ergänzend zu dieser Information sind vom Heimatversorger Sperrzettel verteilt worden. Der Heimatversorger bittet um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und bemüht sich um eine schnelle Fertigstellung.