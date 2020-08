Das Stadtmuseum Iserlohn lädt alle Interessierten am Mittwoch, 26. August, um 15 Uhr, ein zu einer Führung durch die Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf.

Das frühindustrielle Fachwerkensemble – malerisch am Baarbach gelegen – ist die bedeutendste erhaltene Industriesiedlung des frühen 19. Jahrhunderts in Südwestfalen. In den denkmalgeschützten Gebäuden wurde einst Draht gezogen und Messing gegossen, heute beherbergt die Historische Fabrikanlage mit dem Nadelmuseum und der Haarnadelfabrikation Ausstellungen zur Iserlohner Industriegeschichte. Aufgrund von Baumaßnahmen sind die Museen derzeit nicht öffentlich zugängig, werden aber dennoch im Rahmen der Führung besucht.

Barendorf ist ein Standort des industrie-kulturellen Netzwerks "WasserEisenLand" sowie Teil der "Tälerroute" innerhalb der "Europäischen Route der Industriekultur".

Die Führung beginnt an der Besucherinfo in Barendorf und dauert etwa eine Stunde. Eintritt und Führung sind frei. Die Teilnehmerzahl ist auf neun Personen begrenzt. Das Stadtmuseum bittet um Anmel­dung, entweder unter Tel. 02371-217-1961 oder -1963 oder per E-Mail an museum@iserlohn.de.

Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es direkt vor der Anlage. Drei Behindertenparkplätze stehen direkt am Dorfeingang zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es online unter www.museum-barendorf.de