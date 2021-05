In den letzten sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts kreisweit 65,8 Männer und Frauen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Das Gesundheitsamt meldet 13 Neuinfektionen innerhalb eines Tages.



Aktuell sind im Märkischen Kreis 550 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. Sie befinden sich mit 605 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne und dürfen ihre Häuser beziehungsweise ihre Wohnungen nicht verlassen. Binnen eines Tages sind beim Gesundheitsamt 13 labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+1), Iserlohn (+3), Kierspe (+2) und Lüdenscheid (+3), Meinerzhagen (+1), Schalksmühle (+2) und Werdohl (+1). Im gleichen Zeitraum wurde die Quarantäne von 70 vormals Infizierten beendet. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz auf 65,8.

Bei der Interpretation der Fallzahlen weist das RKI allerdings darauf hin, dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis insgesamt 20.353 positive Coronanachweise registriert. 19.405 Personen haben die Krankheit seitdem überstanden. 398 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

In Schulen sind 16 und in Kitas 11 Coronafälle bekannt.

Die Zahlen für die Städte:



• Hemer: 24 Infizierte, 1.406 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 26 Tote

• Iserlohn: 95 Infizierte, 4.066 Gesundete, 131 Kontaktpersonen und 75 Tote