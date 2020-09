Nur drei bestätigte Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt. Der positive Trend der der letzten Tage setzt sich fort. Aktuell sind noch 82 Personen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet lediglich drei Corona-Neuinfektionen - je eine in Iserlohn, Schalksmühle und Neuenrade. Fünf Männer und Frauen gelten seit Mittwoch als wieder gesund und haben die Infektion überstanden. Der positive Trend der sinkenden Zahlen hält an. Das Kreisgesundheitsamt zählt aktuell noch 308 Kontaktpersonen die unter Quarantäne stehen – ein Minus von 144 zur letzten Meldung. Bisher verstarben 32 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt gab es seit Beginn Pandemie 939 bestätigte Corona-Infektionen im Kreisgebiet.

Die Gesundheitsdienste des Kreises testen heute betroffene Kinder, Erzieherinnen und Erzieher einer Kindertagesstätte in Iserlohn. 69 Rückkehrer aus Risikogebieten stehen unter Quarantäne.

Der Kreis weist darauf hin, dass es am Gesundheitstelefon zu Wartezeiten kommen kann. Die wichtigsten Informationen und Hilfestellungen finden Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite des Kreises: www.maerkischer-kreis.de. Reiserückkehrer aus Risikogebieten finden dort auch ein Online-Formular zur verpflichtenden Meldung bei der Gesundheitsbehörde.

• Hemer: 3 Infizierte, 68 Gesunde, 7 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Iserlohn: 17 Infizierte, 214 Gesunde, 64 Kontaktpersonen und 5 Tote