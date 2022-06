Iserlohn. Am Samstag, 18. Juni, geht im Waldstadtlabor die Reihe der Vereinstage weiter, bei der sich an jedem ersten und dritten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr am und im Waldstadtlabor (Nordengraben 10) Vereine präsentieren können.

Diesmal stellt sich der FC Borussia Dröschede 1911 vor, der zu den größten Fußball-Vereinen in Iserlohn gehört und stolz ist auf seine über 110 Jahre alte Historie. Aus kleinen Anfängen heraus hat sich der Verein mit seinen aktuell mehr als 600 Mitgliedern mehr als beachtlich entwickelt. Von den 15 Mannschaften spielen fünf Teams überregional in westfälischen Fußballligen. Aber auch der Breitensport und Mannschaftsfahrten kommen bei dem Verein nicht zu kurz.

Am Vereinstag wird Spiel und Sport zum Mitmachen und Ausprobieren geboten. Außerdem steht ein Glücksrad mit Gewinnen bereit; das alles kostenlos und ohne Anmeldung.

Bei Fragen und Anregungen steht das Team digital des Waldstadtlabors unter Tel. 02371/217–2424 oder per Mail an waldstadtlabor@iserlohn.de gern zur Verfügung.