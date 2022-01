750 Plätze stehen uns nach der neuen Corona-Schutzverordnung für Zuschauer in der Matthias-Grothe-Halle aktuell zur Verfügung.

In Absprache mit unserem Hygiene- und Ärzte Team gilt ab sofort das erweitere 2G-Plus-Modell während der Heimspiele in unserer Matthias-Grothe-Halle.

Das erweiterte 2G-Plus Modell bedeutet: Alle Geimpfte (auch Geboosterte ) oder Genesene, ergänzt durch einen offiziellen, tagesaktuellen negativen Test.

Maximale Sicherheit für uns alle: Um einen größtmöglichen Schutz an unseren Heimspieltagen zu gewährleisten, wollen wir mit den zusätzlichen tagesaktuellen negativen Tests bei allen Geimpften (auch Geboosterten) dafür sorgen, dass unsere Zuschauer sich sicher fühlen und das Erlebnis Basketball genießen können.

Unser junges Team benötigt mehr denn je die Unterstützung jedes einzelnen Zuschauers, damit wir gemeinsam den Weg aus der leichten Formkrise finden.

Aktuell fehlen mit Joshua und Ruben die energiegebenden Teamleader und unser Team muss sich neu aufstellen und andere, jüngere Spieler müssen jetzt die Rollen übernehmen.

Nach der Niederlage am verg. Spieltag hatten wir zumindest in der 2. Halbzeit in Schwelm erste Ansätze, auf denen wir aufbauen können und bei einem Heimspiel sorgen die Fans für einen weiteren „Booster“.

Wir alle gemeinsam für das Ziel PlayOffs!

Tickets für das Heimspiel am Samstag, den 22. Jan 2022 hier: bit.ly/IK_TICKETS_2122

Solange der Vorrat reicht.

Alle Info hier: www.iserlohn-kangaroos.de

Bei Fragen : kontakt@iserlohn-kangaroos.de

Einen guten Wochenstart wünschen euch eure Iserlohn Kangaroos