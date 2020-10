Die anhaltenden Corona-Situation macht ein aktives Arbeiten in den Sportvereinen und Senioreneinrichtungen sehr schwierig bis unmöglich. Die Bemühungen, den Seniorenbereich mit neuen, attraktiven und qualifizierten Bewegungsangeboten der Sportvereine zu bereichern, sollen wieder aufgenommen werden.

Mit dem Ziel, bestehende Kontakte zu pflegen, neue aufzubauen und Austausch zu ermöglichen bietet der Kreissportbund MK im Rahmen des Programms „Bewegt ÄLTER werden“ zwei Online- Workshops an.

Am Samstag, 7. November geht es von 10 bis 12 Uhr um „Bewegungsangebote im Setting Alten- und Pflegeeinrichtungen – Kooperation Sportverein und Alten- und Pflegeeinrichtung“. In der Folgewoche am 14. November, ebenfalls von 10 bis 12 Uhr, ist das Thema „Musik und Bewegung – Seniorentanz“.

Zu den Veranstaltungen sind Mitarbeiter und Vertreter der Alten-, Tages- und Pflegeeinrichtungen, Vertreter der Sportvereine, alle Übungsleiter und alle Interessierten herzlich eingeladen.

Anmeldungen sind nötig über www.ksb-mk.de/qualifizierung/ausbildungen-2020/