Iserlohn. Am Sonntag, 29. August, war der Ballspiel-Verein Borussia (BVB) zu Gast im Naturstadion.

Im strömenden Regen spielten die Nachwuchskicker auf zwei Feldern parallel gegeneinander. Hierbei wurde auf dem einem Feld im vier gegen vier auf kleine Tore gespielt, auf dem zweiten Feld im vier plus eins gegen vier plus eins auf Jugendtore.

Das vier gegen vier ist gerade für die Jüngsten eine ideale Spielform, da hier jeder Spieler viele Ballkontakte und Aktionen hat. Ebenso werden hier die spielerischen Elemente gefördert und jedes Kind hat seine Erfolgserlebnisse bei Balleroberung und Torabschluss.

Für den Sport Club Hennen waren die Jahrgänge 2012, U10, 2013 und jünger, U9, am Start. Der BVB war mit der U9 anwesend.

Die zahlreichen Zuschauer konnten viele Spielzüge und Tore bewundern, auch wenn der Gast aus Dortmund erwartungsgemäß die Vielzahl der Ballaktionen und Tore für sich verbuchen konnte, hatten die Jungs aus Hennen ebenso einige Tore und erfolgreiche Aktionen.

Im wesentlichen Stand der Spaß am Spiel im Vordergrund und der war auf beiden Seiten reichlich vorhanden.