Iserlohn. Die Stadt Glauchau/Sachsen war 2002 stark durch das damalige Elbehochwasser betroffen und erhielt umfangreiche Unterstützung aus dem „Westen“, insbesondere aus Warendorf und Iserlohn. Als die Nachricht über das aktuelle Hochwasser in Nordrhein Westfalen kam, wollte der dortige Lionsclub sofort helfen und brachte durch eigene Leistungen und Aufrufe in der dortigen Presse in kurzer Zeit 10.000 Euro zusammen.

Die Präsidenten des Lions Clubs Glauchau Klaus Neumann (l.), Vize-Präsident Holger Klier und Uwe Riedel. Foto: Lions Club Glauchau

hochgeladen von Lara Ostfeld

Iserlohn entscheidet

Es wurde beschlossen, das Geld einem Lions Club der Glauchauer Partnerstadt Iserlohn zur Verfügung zu stellen, damit dieser Club in eigener Verantwortung entscheiden könnte, wie die Spende in der Region am besten einzusetzen wäre. Der Lions Club Iserlohn-Hemendis erhielt das Geld und die ehrenvolle Aufgabe, über die Verwendung zu entscheiden.

Der Club wurde aufgerufen, das Geld dort einzusetzen, wo die Not am größten ist. In Iserlohn selbst etwa, wo der Verein „Bürger helfen Bürgern“ wertvolle Arbeit leistet, sind nach Auskunft der Stadtverwaltung und des Vereins derzeit so viele Spenden eingegangen, dass geplant wird, aus den Mitteln Rückstellungen für künftige Katastrophen und Bedarfe zu bilden.

Hagen erhält Geld

Der Vorstand des Lions Club hat einstimmig beschlossen, das Geld nach Hagen zu überweisen. In Hagen und Hagen-Hohenlimburg existieren derzeit nach Auskunft des Koordinators Hochwasserhilfe über 20.000 Betroffene, circa 1.345 Grundstücke sind nachweislich beschädigt. Die Zahl der täglichen neuen Antragsteller reißt dort nicht ab.

Die Landeshilfe von 1.500 bis 3.500 Euro pro Haushalt wird auch in Hagen ausgezahlt, wenn der Gesamtschaden mindestens 5.000 Euro beträgt. Allerdings nimmt die Bearbeitung der Anträge bis zur Auszahlung zwei bis drei Wochen in Anspruch. Die Stadt Hagen hat daher ergänzend zu der Landeshilfe eine städtische spendenfinanzierte Soforthilfe eingerichtet, bei der die Betroffenen einen Barscheck über 200 Euro pro Haushalt und weitere 100 Euro je weiterem Haushaltsmitglied erhalten.

Zugunsten der spendenfinanzierten Soforthilfe hat der Lions Club Iserlohn-Hemendis, dem Dr. Elke Fiebig als Präsidentin vorsteht, in Absprache mit dem Präsidenten des Lions Clubs Glauchau, Klaus Neumann, 10.000 Euro überwiesen.