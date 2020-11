Es gehört schon zur Tradition bei der CariTasche, dass kurz vor Weihnachten die Kunden neben den herkömmlichen Lebensmitteln eine zusätzliche Adventstüte bekommen. Neben Firmen und Behörden können dafür auch private Haushalte für die Sammlung spenden.

Bis zum 10. Dezember können in der Pütterstraße 27 in Iserlohn (dienstags, mittwochs und donnerstags zwischen 9 und 17 Uhr, sowie in der Hauptstraße 116 in Hemer (montags 9-17 Uhr) die Spenden abgegeben werden. Gesucht werden unter anderem haltbare Grundnahrungsmittel wie Tee, Kaffee, H-Milch, Mehl, Marmelade, Nudeln, Reis oder Konserven. Darüber hinaus gibt es für jeden der über 1.000 Kunden-Haushalte eine zusätzliche Adventstüte, gefüllt mit weihnachtlichem Gebäck und weihnachtlichen Süßigkeiten. Auch hierfür sind Spenden aus privaten Haushalten gerne erwünscht.

Da die Ausgabestelle der Tafel in Letmathe aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor geschlossen ist, können Letmather ihre Spenden zu den genannten Öffnungszeiten auch in Iserlohn oder Hemer abgeben. Hilfsbedürftige aus Letmathe werden ebenfalls über die Tafeln in Iserlohn und Hemer bedient.