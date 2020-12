In allen Ortsteilen von Kalkar entfällt das reguläre Sternsingen. Da das Ziehen von Haus zu Haus momentan wenig segensreich wäre, wurde eine Alternative erdacht.

Die Verantwortlichen der Sternsingeraktion aus den Gemeinden Heilig Geist und St. Clemens haben mit freiwilligen Akteuren in allen Kirchen eine Video-Grußbotschaft erstellt. Diese ist ab Januar auf der Homepage der Kirchengemeinden www. katholisch-kalkar.de abrufbar.

In der Botschaft wird nicht nur der Segen virtuell zugestellt, sondern auch erklärt, dass die Segenskarten für Zuhause ab dem 3. Januar in den Kirchen aller Ortsteile erhältlich sind. Ebenso liegen die Segenskarten in der Volksbank, in der Sparkasse, bei der Bäckerei Bettray in Hönnepel, bei Ingendaa in Niedermörmter, im Hanselädchen Grieth und bei der Stadt Kalkar im Foyer zur kostenlosen Mitnahme aus.

Spendenaufruf für Kinder

Auf den Karten steht auch der Spendenaufruf für Kinder in aller Welt. Diese Spenden werden dringend in vielen Kinder- und Jugendprojekten weltweit benötigt. Spenden sollen möglichst auf das dort angegebene Konto der Pfarrgemeinden überwiesen werden. Barspenden können auch am ersten Januarwochenende in den Gottesdiensten direkt abgegeben werden, wenn kleine Abordnungen der Sternsinger mit einer Sternlänge Abstand vorbei schauen. In den Tagen danach stehen zu den Gottesdienstzeiten an den Krippen Spendendosen bereit.