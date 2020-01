Vom 7. bis 9. Februar lädt die Messe "LebensArt Indoor Kalkar" für Garten, Wohnen und Lifestyle zum ausgiebigen Bummeln und Shoppen ins Wunderland Kalkar ein. Unter dem Namen „Schneller Brüter“ bekannt, als Kernkraftwerk jedoch nie in Betrieb genommen, entstand dort in den 90er Jahren ein Hotel-, Tagungs-, Freizeit- und Messezentrum.

Regionale und nationale Aussteller präsentieren im Rahmen der Veranstaltungsreihe ihre Produkte am Niederrhein. Auf rund 5.000 Quadratmetern Fläche entdecken die Besucher alles rund um Pflanzen, Gartengeräte, Möbel für drinnen und draußen, Wohnaccessoires und Design, Mode, Schmuck und Lifestyle-Produkte.

Die "LebensArt Indoor Kalkar" verspricht einen vielfältigen und abwechslungsreichen Messebesuch, der sich nicht nur um hochwertige Produkte dreht, sondern auch um kulinarische Delikatessen. Es gibt ein stimmungsvolles Rahmenprogramm.

Geöffnet ist die Messe am 7. und 8. Februar täglich von 10 bis 18 Uhr, am 9. Februar von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt sieben Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen erhalten freien Eintritt. Vergünstigte VVK-Tickets sind über die Webseite erhältlich, ebenso weitere Informationen unter www.lebensart-messe.de.