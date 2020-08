Der Kalkarer Ortsteil Hönnepel ist seit Jahrzehnten durch Verkehrslärm stark belastet. Waren es erst die vielen LKW die Material zu dem im Bau befindlichen Schnellen Brüter brachten, sind es nun Massen von Tagesgästen, die den Freizeitpark frequentieren und mit ihren PKW fast Stoßstange an Stoßstange durch den ansonsten eher ruhigen und kleinen Ort donnern. Genug davon hatten die Bürger am Samstag und meldeten bei der Kreispolizeibehörde in Kleve eine Demonstration mit Sperrung der Griether Straße ab der Rheinstraße an.

Hönnepel. Etwa 40 betroffene Anwohner kamen Punkt 9.30 Uhr und wunderten sich über teilweise dreiste Autofahrer, die an der Verkehrsinsel vorbei in die Griether Straße wollten.

Die anwesende Polizei schritt mehrfach ein. Das Anliegen der Bürger: Es muss etwas passieren. Etwas, das den Verkehrslärm sowie das Verkehrsaufkommen aus dem Ort nimmt. Eine erste Maßnahme der Stadt, die Abführung des Verkehrs bei der Ausfahrt am Wunderland durch eine neue Beschilderung an Hönnepel vorbei zu führen ist gescheitert. Kaum ein Autofahrer hält sich an die Beschilderung: Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts.

Kurt Michelis, Initiator der Demonstration, begrüßte unter anderem Willibald Kunisch von den Grünen, die Vorsitzende des CDU Stadtverbandes Elli van Gemmeren, sowie den Landratskandidaten Guido Winkmann. Michelis wies darauf hin, dass nur eine Kontinuität der Aktionen von Erfolg sein könne und sprach das Vorbild Greta Thunberg an, von deren Verhalten und deren Ausdauer man nur lernen könne. Alle waren sich einig, dies war nur ein Anfang, weitere Aktionen werde folgen – müssen. Die anwesenden Politiker wunderten sich zum Teil über das enorm hohe Verkehrsaufkommen in dieser Stunde des Protestes.