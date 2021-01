Ein seltenes Jubiläum gab es in St. Peter und Paul Grieth jetzt zu feiern. Katharina Reinders konnte zu Jahresbeginn im Rahmen ihres Messdienerdienstes eine hohe Auszeichnung erhalten.

Sie gehört zu den wenigen jungen Menschen, die ihren Dienst ein Viertel Jahrhundert regelmäßig und mit viel Liebe versehen haben zur Mitgestaltung der sonntäglichen Liturgie. In einer kleinen Ansprache am Ende der Messfeier berichtete Pastor Alois van Doornick der Gemeinde von diesem langjährigen Engagement.

Gleich nach ihrer Erstkommunionzeit hatte die Tochter des Chorvorsitzenden und der stellvertretenden Küsterin an St. Peter und Paul den Dienst aufgenommen. Dies war gerade noch zu Zeiten des langjährigen Griether Pfarrers Werner Jörgens, dem dann 14 Jahre lang Pfarrer Barthel Kalscheur folgte. Da Familie Reinders nun schon 35 Jahre dankenswerter Weise die Sternsingeraktion mit großem Erfolg leitet, war sie selbst auch schon vor dieser Zeit im Schifferstädtchen dafür unterwegs.

Sternsingeraktion gehört dazu

Im Hause Reinders beginnt und endet die Sternsingeraktion jedes Jahr mit der Einkleidung, der kleinen Segensfeier zu Beginn, der Marschversorgung am Tag und der Abrechnung am Abend eines langen Tages. Die kleine Gruppe der Griether Sternsingerinnen und Sternsinger konnte jedes Jahr sehr gute Ergebnisse für die Aktion erzielen. In diesem Jahr sind die Majestäten auf digitale Segenswünsche unter www.katholisch-kalkar.de und Überweisung per IBAN oder Spende in der Kirche oder im Pfarrbüro angewiesen. In der tagsüber geöffneten Kirche liegen an der liebevoll gestalteten Krippe Segenszeichen bereit. Auch ist dort eine Sternsinger-Ausrüstung in voller Größe präsentiert. Zusammen mit Küsterin Helga Hell und der ganzen Sonntagsgemeinde brachte der Pastor die Dankesworte nun deutlich zum Ausdruck. Als äußeres Zeichen erhielt Katharina Reinders die sonst im Tresor der Sakristei verwahrte Messdienerplakette mit dem bronzenen Bild der beiden Pfarrpatrone nun zum bleibenden Besitz. Zudem war das Band umringt mit einer blinkenden weiteren Lichterkette aus 25 silbernen Münzen, die alle mittig mit einem Loch ausgestattet waren. Gern und mit einem erfreuten Lächeln empfing sie diese originelle Ehrung. Die Gemeinde ist sich sicher, dass sie das treue Engagement auch weiterhin mit viel Liebe fortsetzen will. Ein verdienter langer Applaus galt diesem seltenen Einsatz im Gottesdienst.