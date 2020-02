Kalkar. Los ging es am vergangenen Altweiberdonnerstag mit dem Straßenkarneval im Kreis Kleve mit dem Karnevalszug in Kalkar. Die Kalkarer Karnevalisten zogen durch den historischen Stadtkern, vom Parkplatz Schwanenhorst über die Altkalkarer Straße, vorbei am Markt, über die Kesselstraße, Grabenstraße über die Monrestraße zurück zum Marktplatz. Zahlreiche kostümierte Jecken säumten ihren Weg.