"13.11.2020! Heute ist unsere Tür wieder geöffnet: Für Fragen, Gespräche, Ideen. Für Personen, die etwas über die ehrenamtliche Arbeit bei Herzenswunsch Niederrhein e.V. wissen möchten oder Informationen zur Kinder- und Jugendtrauer brauchen. Wir sind heute da von 14:00-16:00 Uhr in der Wallstrasse 10 in Kalkar. Kommt einfach vorbei! Liebe Grüße, Bianca"

So las ich es heute vormittag in der Herzenswunsch-Gruppe auf Facebook. Schon lange wollte ich mir das neue Domizil der Kinder- und Jugendtrauergruppen einmal anschauen. Da ich heute noch Urlaub habe, passt es prima. Also schnell mit Trauerbegleiterin Bianca van Hardeveld geschrieben und auf ging's gespannt in Richtung Kalkar.

Das Herzenswunsch-Appartement



In einem Mehrfamilienhaus mit großer brauner Eingangstür in der Wallstraße 10 befindet sich der neue Treffpunkt. Ebenerdig und mit kleinen Innenhof für frische Luft und Pausen. Ich lasse die Atmosphäre des Appartements langsam auf mich wirken. Eine separate Ecke mit Sofa, auf dem viele bunte Kuschelkissen liegen. Eins davon ein rotes Herz. "Der tut nix", meint Bianca van Hardeveld schmunzelnd, als mein Blick auf den schwarzen Hund zu ihren Füßen schweift. Täuschend echt aussehen tut er ja, der große Stoffhund!

Wie ich erfahre, wird diese Ecke zu Einzelgesprächen in der Trauerbegleitung genutzt. Eine gute Entscheidung, finde ich, und das Sofa ist sehr bequem. Der große Raum hinter dem Regal besticht einfach durch seine Wohlfühlatmosphäre. In der Mitte ein Holztisch mit blauen Sesselchen drumherum. "Hier wird in den Gruppenstunden gebastelt, gegessen und erzählt", so Bianca weiter. Und macht deutlich, wie wichtig passende Sitzmöbel sind. "Man wird von allen Seiten umfangen und gestürzt, das vermittelt ein gutes und sicheres Gefühl." Ich, inzwischen bei einer Tasse Apfel-Vanilletee mit diesem Möbel verwachsen, kann das nur bestätigen.

Das Leben wird auf den Kopf gestellt



Warum das so wichtig ist? Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade einen lieben Menschen verloren. Aus der Bahn geworfen, am Boden zerstört, das Leben steht Kopf. Jede Menge zu regeln und dann haben Sie sich ein Herz gefasst. Denn Sie haben von Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche gelesen und möchten sich darüber informieren. Ich glaube, nein, da kann ich sicherlich aus Erfahrung sprechen, da ist jeder kleine Trost so ungeheuer wertvoll. Und wenn es erstmal nur eine Umgebung ist, die die Seele streichelt. "Trauerbegleitung bedeutet nicht, die ganze Zeit weinend beieinander zu sitzen ", informiert Bianca weiter. Diese Befürchtung wiegt bei einigen Besuchern nämlich schwer.

Natürlich gehöre traurig sein und weinen dazu und ist auch wichtig, aber Trauer ruft zudem jede Menge andere Emotionen hervor wie Wut, Zukunftsangst, erstarrt oder völlig überdreht sein. In den Trauergruppen wird nicht nur darüber gesprochen, sondern auch gespielt, ein Muttertagsgeschenk fürs Grab kreiert oder der nahe Friedwald im Tannenbusch besucht. Oder einfach auch mal die erdrückende Bürokratie für ein verzweifeltes Elternteil geregelt. Und, das ist für sie ganz wichtig, die Gruppenstunden und die zusätzlichen Angebote wie z.B. der Theaterworkshop und die Ferienfreizeiten werden ehrenamtlich und kostenlos angeboten. "Die schönste Belohnung ist es, wenn wir Kinder und Jugendliche gestärkt ins Leben gehen sehen." Das sagt sie nicht nur so. Das kommt aus vollstem Herzen!

Im Moment müssen die Angebote leider, wie so vieles im Moment, coronabedingt ausfallen. Die Nachmittage der offenen Tür finden jedoch weiter statt, um Fragen stellen zu können und sich zu informieren.

Sie möchten Herzenswunsch Niederrhein unterstützen und ein wenig Zeit spenden? Das freut uns sehr! Wie das aussehen könnte und wie andere Menschen das bewerkstelligen, erfahren Sie bald im 2. Teil :-)