Auch im November öffnet die Bücherei St. Nicolai in Kalkar in der Jan-Joest-Straße 12, gerne die Türen für ihre Leserinnen und Leser.

Das Team freut sich zu folgenden Öffnungszeiten über Ihren Besuch: Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr sowie von 14.30 Uhr bis 18 Uhr. Sonntags ist von 10 Uhr bis 13 Uhr die Ausleihe möglich.Gerne empfängt das Team auch neue Leser, die in diesen besonderen Zeiten das Lesen wieder für sich entdeckt haben. Auch Schulklassen und Kindergartengruppen sind herzlich willkommen. Für diese Gruppen sind nach Terminabsprachen vormittags die Räumlichkeiten reserviert. Sollte an den Vormittagen keine Gruppe vor Ort sein, ist die Ausleihe auch in diesem Zeitraum für alle weiteren Leserinnen und Leser möglich.

Auch die Teams in den Zweigstellen Hönnepel, Grieth, Niedermörmter, Appeldorn und Wissel stehen zu den örtlich üblichen Öffnungszeiten für die Leserinnen und Leser bereit.