Der Tafel Kalkar wird in einer schwierigen Zeit geholfen. So fand vor Kurzem die bundesweite Spendenaktion "Gemeinsam Teller füllen" statt. In Deutschland wurden rund 560.000 Tüten mit lang haltbaren Nahrungsmittel im Wert von 2,8 Millionen Euro gesammelt.

Die Tafel Kalkar erhielt aus zwei Einzelhandelsgeschäften rund 180 Tüten gefüllt mit je 2,5 Kilo Lebensmitteln, bestehend aus Reis, Spaghetti-Gericht mit Tomaten, vegetarischen Tortellini, Tomatencremesuppe, Nuss-Nougat-Creme und Kekse. Ehrenamtliche Mitarbeiter der Tafel holten die Lebensmittel ab und verteilen diese in den kommenden Wochen an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Mitmenschen.

Ebenso wurden zahlreiche Martins-Spendenaktionen durchgeführt. Neben Geldspenden, die die Martinskomitees zur Verfügung gestellt haben, erhielt die Tafel aus Sammlungen besonders haltbare Lebensmittel.

Ein Beispiel für die gelungene Aktion war das Abholen der Waren am städtischen Jan-Joest-Gymnasium. Dort konnten 18 große Transportkisten bestückt mit Lebensmitteln abgeholt werden.