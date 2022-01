Wenn die Sammelfahrzeuge aus Kamen an der Kompostier- und Vergärungsanlage am Lippewerk in Lünen den Bioabfall abkippen, befinden sich darin häufig nicht immer nur organische Abfälle. Aus dem sonst eher grün-braunen Bioabfall stechen blaue, gelbe und weiße Farbtöne ins Auge. Das wird zunehmend zum Problem.

„Viele Bürger verwenden offensichtlich Plastiktüten und -säcke, um darin ihre Bioabfälle zu sammeln und werfen anschließend leider alles zusammen in die Biotonne“, resümiert Abfallberaterin Dorothee Weber „die blaue Farbe der Plastiktüten dominiert das Bild“.

Aber nicht nur Plastiktüten, auch Glasflaschen, Babywindeln, kaputtes Spielzeug, Staubsaugerbeutel und Zigarettenkippen landen häufig in der Biotonne. Sind zu viele Störstoffe im Bioabfall, so muss leider die komplette Anlieferung in der MVA Hamm als Restmüll entsorgt werden. Auch kleinere Mengen Fehlwürfe stören den Kompostierungsprozess erheblich, denn sie müssen an der Kompostier- und Vergärungsanlage wieder mühselig aus dem organischen Abfall aussortiert und dann ebenfalls als teurer Restmüll entsorgt werden. Diese unnötigen Mehrkosten haben letztendlich alle Bürger zu zahlen, da sie in die Gebühren eingerechnet werden.

Falscher Müll bleibt stehen

Werden falsch befüllte Tonnen vor der Leerung entdeckt, bleiben sie stehen und müssen bis zum nächsten regulären Abfuhrtermin nachsortiert werden; gegebenenfalls wird eine kostenpflichtige Entsorgung als Restmüll notwendig.

In der Biotonne werden ausschließlich organische Abfälle gesammelt, wie z.B. Kaffeefilter, Obst-, Gemüse- und andere Lebensmittelreste sowie Blumenerde, Rasen- und Strauchschnitt. Diese Bioabfälle werden in der Kompostier- und Vergärungsanlage zu hochwertigem Qualitätskompost und Biogas verarbeitet.

Staubsaugerbeutel, Haustierstreu, Zigarettenkippen und Babywindeln gehören übrigens in die graue Restmülltonne. Die Biotonne ist für diese Abfälle tabu.