„Es war einmal…“ – wer kennt diesen Anfang nicht? Ob groß oder klein, nun werden die Ohren gespitzt, spannende Welten öffnen sich und die vorgetragenen Worte entfalten sich gleich wundersamen und wunderbaren Flügeln, mit denen sich herrlich durch den Kosmos der Fantasie fliegen lässt. Und die Klasse 5c des Marie-Curie-Gymnasiums Bönen hat sich zusammen mit ihrer Deutschlehrerin Anja Vahle mit Wonne auf die Reise durch die Märchenvielfalt gemacht – Deutschunterricht, wie er Freude macht.

Schülerinnen und Schüler illustrieren Märchenbuch

Nach dem Lesen und der Beschäftigung mit den altbekannten Märchen, war es die Krönung, selbst den Stift in die Hand zu nehmen und Märchen zu schreiben. Aber was wären Märchen ohne ansprechende Illustrationen? Bilder mussten her, wurden im Kunstunterricht von MCG-Kunstlehrerin Melanie Krimphove-Bauert gezeichnet und gemalt – und ein ganzes Märchenbuch entstand!

Märchenbuch online

Und weil man Märchen teilen muss, damit sie lebendig werden, präsentieren Ihnen und euch die SchülerInnen der 5c unter dem folgenden Link das große, selbst gestaltete und edierte 5c-Märchenbuch. Ein märchenhaftes Vergnügen! Viel Freude damit wünschen die SchülerInnen der 5c samt Klassenleitung und Kunstlehrerin!

Link zum Märchenbuch: hier klicken