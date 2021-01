Im Jahr 2003 stand der 22. Januar im Zeichen des 40. Jubiläums der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages – seitdem wird dieser Tag der „Deutsch-Französische Tag“ genannt. Er soll auf die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft hinweisen, beschlossen damals der französische Präsident Jacques Chirac und der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. In diesem Jahr stehen die Veranstaltungen zum Deutsch-Französischen Tag unter dem Motto: „Für eine Gesellschaft ohne Diskriminierung und für ein buntes Europa.“

Alte Hinweisschilder erneuert

Seit 53 Jahren sind die Städte Montreuil-Juigné und Kamen verschwistert. Die Städtepartnerschaft lebt durch zahlreiche Aktionen und Treffen. Die Hinweisschilder an den Ortseingängen in Montreuil-Juigné hingegen waren in die Jahre gekommen – und sind jetzt erneuert worden. Bürgermeister Benoit Cochet und die Mitglieder des Partnerschaftskomités hatten den Deutsch-Französischen Tag zum Anlass genommen, ihren Freunden in Kamen die neuen Schilder in einem kleinen Video stolz zu präsentieren. Gleichzeitig senden sie herzliche Grüße von der Mayenne an die Seseke und hoffen auf ein baldiges gesundes Wiedersehen. Ansehen kann man sich das Video unter dem Link https://youtu.be/Pfa15gkrPgk.