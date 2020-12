Lockdown: Rathaus in Kamen schränkt Publikumsverkehr ein

Der harte Lockdown führt auch bei beim Rathaus zu weiteren Einschränkungen des Publikumsverkehrs: Wie die Stadt Kamen mitteilt, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung ab sofort nur noch in dringenden Fällen sowie zu fest vereinbarten Terminen erreichbar. Für nicht angemeldete Besuche bleiben die Türen geschlossen. Die Maßnahme gilt vorerst bis zum 10. Januar 2021.

Die Stadt Kamen möchte mit dieser Maßnahme das Risiko einer Corona-Infektion sowohl bei den eigenen Beschäftigten als auch bei den Besuchern weitgehend minimieren. Entsprechend bittet sie diese, bei dringenden Anliegen vorher mit der zuständigen Fachabteilung im Rathaus Kontakt aufzunehmen und einen Termin fix zu vereinbaren – dies am besten über die Telefonzentrale 02307/148-0, die direkte Durchwahl des zuständigen Sachbearbeiters oder per Fax oder Mail an die einzelnen Bereiche. Dringende Anliegen von Bürgerinnen und Bürger werden selbstverständlich weiter am Empfang entgegengenommen und an die zuständigen Bereiche weitergeleitet. Darüber hinaus wird der Außendienst einzelner Fachbereiche auf das Notwendigste eingeschränkt. Dringende Beratungen – wie beispielsweise durch den Allgemeinen Sozialen Dienst bei Kindeswohlgefährdung – finden selbstverständlich weiterhin statt. Unter folgenden E-Mail-Adressen sind die Fachbereiche der Stadt Kamen erreichbar:

• Öffentlichkeitsarbeit: kommunikation@stadt-kamen.de

• Rechnungsprüfung: rpa@stadt-kamen.de

• Steuern und Gebühren: steueramt@stadt-kamen.de

• Stadtkasse: stadtkassevollstreckung@stadt-kamen.de

• ... und / oder : ruhender-verkehr@stadt-kamen.de

• Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing: stadtmarketing@stadt-kamen.de

• Wirtschaftsförderung: wifoe@stadt-kamen.de

• Straßenverkehrsbehörde: verkehr@stadt-kamen.de

• Bürgerbüro, Standesamt: buergerbuero@stadt-kamen.de

• ... und / oder : standesamt@stadt-kamen.de

• Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration: asyl@stadt-kamen.de

• ... und / oder : rentenstelle@stadt-kamen.de

• ... und / oder : soziales@stadt-kamen.de

• Stadtbücherei: buecherei@stadt-kamen.de

• Musikschule: info@musikschule-kamen.de

• Haus der Stadtgeschichte: museum@stadt-kamen.de

• Kultur: kultur@stadt-kamen.de

• Jugend: jugendamt@stadt-kamen.de

• Schule und Sport: sportverwaltung@stadt-kamen.de

• ... und / oder : schulverwaltung@stadt-kamen.de

• Straßen: tiefbau@stadt-kamen.de

• Stadtentwässerung Kamen: stadtentwaesserung@stadt-kamen.de