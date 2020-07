Kamen 06.07.2020: Die vom Bund ausgelobte Prämie für Pflegekräfte wurde durch das Land NRW aufgestockt und kommt aktuell bei den Mitarbeitenden in der ambulanten Pflege der AWO sehr gut an.

Als Anerkennung für den Einsatz am und für den Menschen wurde schon vor einigen Monaten die sogenannte Pflegeprämie von 1.500,00 € durch Bundesminister Jens Spahn in Aussicht gestellt. "Nun erreichte uns die Zusage, die Auszahlung in voller Höhe vornehmen zu können, da das Land NRW die 1.000,00 € des Bundes um 500,00 € aufstockt." Freut sich M. Memmeler Fachbereichsleiter ambulante Gesundheitsdienste der AWO. Dieses Zeichen der Anerkennung wird von allen Pflegekräften begrüßt, wenn auch immer mit dem Zusatz versehen, dass tatsächliche Wertschätzung bedeuten würde, dass die Politik endlich Ernst macht und einen allgemeingültigen Tarifvertrag für alle Pflegeberufe auf den Weg bringt. Bereits vor Jahren hat sich die AWO dazu bekannt, dass in der Pflege Tarifbindung gelten muss, weshalb alle Pflegekräfte nach landesweit einheitlichen Tarifregeln vergütet werden. Selbstverständlich gilt dies auch für die Auszubildenden in der Pflege, die aktuell ebenfalls in den Genuss eines Pflegebonus kommen.