In der nächsten Woche werden Glasfaserkabeln in der Kamener Innenstadt verlegt. Zwei Wochen lang wird es hier zu Einschränkungen kommen.

Das Gebäude am Markt 17 wird mit neuen und schnellen Glasfaserkabeln versorgt. Für zwei Wochen ist diese Maßnahme am Kabelnetz in der Kamener Innenstadt angekündigt und soll ab dem 22. März starten und voraussichtlich am 1. April beendet sein.

Für die Dauer der Baustelle muss die Straße Am Geist halbseitig und unter Einrichtung einer Einbahnstraßen-Regelung stadteinwärts gesperrt werden. Während der Arbeiten im Kurvenbereich Nordstraße / Am Geist werden die Fußgänger mit einem Notweg zum Fußgängerüberweg geführt.

Auch die Nordstraße wird von der Baumaßnahme betroffen sein. Hier wird der Fahrbahnrand an der Einmündung zwischen Oststraße und der Straße Am Geist gesperrt.

Im Mündungsbereich der Fußgängerzone in der Weststraße wird wechselseitig jeweils die Hälfte der Straße gesperrt. Dabei wird aber die notwendige Durchfahrtsbreite von 3,50 Meter für Rettungsfahrzeuge jederzeit gewährleistet. Auch auf dem Markt müssen Teilbereiche des dort befindlichen Gehweges gesperrt werden.

Die gesamte Änderung der Verkehrsführung in der Kamener Innenstadt wird weiträumig und so zeitig vor Aufnahme der Bautätigkeit ausgeschildert, dass die Verkehrsteilnehmer sich rechtzeitig darauf einstellen können, informiert die Stadt Kamen.