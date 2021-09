Auftakt zum Innenstadtforum: Zukunft findet Stadt

Am Samstag, 2. Oktober, um 13 Uhr lädt Bürgermeisterin Elke Kappen im Rahmen des Stadtleuchtens zum INNENSTADT-FORUM KAMEN in das „en place“ am Markt ein. Ziel ist es, unter Federführung der Wirtschaftsförderung der Stadt Kamen gemeinsam über die zukunftsfähige Entwicklung der Kamener Innenstadt zu diskutieren und neue Wege für eine attraktive und lebendige Innenstadt zu formulieren.

Der Einzelhandel und die Innenstädte befinden sich seit einiger Zeit in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Dies wurde durch den verstärkten Online-Handel, aber auch durch die Corona-Pandemie noch einmal zusätzlich beschleunigt. Dieser Trend stellt den Einzelhandel vor große Herausforderungen. Doch wie kann eine zukunftsfähige Entwicklung der Kamener Innenstadt aussehen? Die Wirtschaftsförderung der Stadt Kamen betreibt bereits ein aktives Leerstandsmanagement. Jetzt konnte durch die Zusage landeseigener Fördermittel aus dem Sofortprogramm Innenstädte NRW das Büro planlokal mit einem Zentrenmanagement für die Kamener Innenstadt beauftragt werden.

Das INNENSTADT-FORUM Kamen ist der Auftakt für einen Prozess, in dem zukunftsweisende Projekte und Maßnahmen für die Innenstadt entwickelt werden sollen. Ingelore Peppmeier, Beigeordnete der Stadt Kamen, ruft alle Interessierten dazu auf, sich intensiv zu beteiligen: „Gefragt sind Ihre Stimmen als Innenstadtakteure, als Eigentümer, Gastronomen, Einzelhändler, Unternehmer, Kunden und Anwohner oder als Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen.“

Während der zweistündigen Veranstaltung stellt der Moderator verschiedene Gesprächspartner im Interview vor. Jeder Partner wird über sein Aufgabengebiet und seinen Bezug zum Thema befragt. Nachfolgend diskutieren die Gesprächspartner miteinander. Das Publikum ist aufgefordert, Fragen zu stellen oder Informationen nachzufragen. Die Teilnehmenden können sich darüber hinaus mit eigenen Anregungen einbringen. Im Vordergrund stehen der Austausch und die Meinungsbildung.

Bürgermeisterin Elke Kappen freut sich auf engagierte Gespräche und konstruktive Anregungen. Interessierte können sich bei Fragen gerne an das Team der Wirtschaftsförderung wenden. Der Kontakt: Telefon 02307 148-1504 oder per E-Mail: wirtschaft@stadt-kamen.de.