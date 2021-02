Deutschland ist im Lockdown und die Kinos im ganzen Land sind noch geschlossen. Am kommenden Sonntag, 28. Februar, ab 19 Uhr erstrahlen die Kinos, die endlich wieder öffnen und leuchten wollen, bundesweit im Rahmen von „Kino leuchtet!“.

Anja & Meinolf Thies, die Geschäftsführer: „Diese Aktion soll auf die gegenwärtige Situation der Filmtheater aufmerksam machen und darauf, dass es uns immer noch gibt – und wir wiederkommen werden! Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen die Bemühung unterstützen, indem sie vom Leuchten berichten, zum Beispiel mit einem weiter geleiteten Selfie nach dem Vorbeispazieren am Kino. Es wäre toll, wenn die Leute die Fotos teilen mit dem Hashtag #zurückinskino teilen würden und so die Botschaft verbreiten helfen. Denn das ganze Team der Hall of Fame wartet sehnsüchtig darauf, endlich wieder Kino machen zu dürfen. Wir wissen von vielen Gästen, die uns schon kontaktiert haben in den letzten Monaten, dass sie ebenso ungeduldig sind und auf uns warten! Unsere Kinos schalten somit am Sonntag ab 19 Uhr das Licht an - hell erleuchtete Fassaden und Kinofoyers symbolisieren Leben!“ Das Fazit der Geschäftsführung: „Unsere Kinos sind startklar, unseren Besuchern sehr sichere Kinobesuche zu ermöglichen und warten direkt nach der Wiedereröffnung mit einer erstklassigen, umfangreichen Filmversorgung inklusive einer ganzen Reihe von Blockbustern auf.“. Alle Infos zu „Kino leuchtet“ gibt es auf

hall-of-fame.website.