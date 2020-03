Ich glaube es nicht! Das ist ja wohl die Geschäftsidee überhaupt!

Gut 60 Jahre ist es her, seitdem Rocco Granata seinen großen Welthit "Marina" das erste Mal gesungen hatte. Gerade wurde über die Presseagenturen bekannt, dass nun der Enkel von Rocca Granata ins Aufnahmestudio gegangen ist, um den großen Hit seines Großvaters neu zu beleben. Natürlich auch wieder auf italienisch. Der Titel lautet nun nicht mehr "Marina", sondern "Corona!"

"Wo anders, als in Italien, sollte dieses Lied neu aufgenommen werden?", fragte der Künstler. "Schließlich ist ja Italien auch das Land, wo Corona in Europa zuerst aufgeschlagen ist!" Diese Gelegenheit wollte er sich natürlich nicht entgehen lassen!

Der Text ist eingängig, passt und würde im Großen und Ganzen so bleiben. "Marina" wird halt nur durch "Corona" ersetzt werden. Zum Üben gibt er hier schon einmal die Urversion von Großvater Rocco!

Bei Mitsingen bitte daran denken "Corona" anstelle von "Marina"!

Ich bin mir da vollkommen sicher, dass "Corona" diesmal ein Riesen-Welthit werden wird, größer als "Marina" 1959! Viele werden ihn diesmal mithusten können......