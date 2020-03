Wie ich heute gewahr wurde,

soll schon wieder ein altes Lied, diesmal eins von den Comedian Harmonists, im Stile der hinlänglich bekannten Ballermann-Hirnkrepierer mit viel UTZ, UTZ, UTZ, UMPTA und BUMM-BUMM neu aufgenommen werden.

Die Band, "Die Vollhonks",

verspricht sich davon gerade jetzt, wo Clubs, Diskotheken und Bars geschlossen sind, auf spontanen Coronapartys einen Rie-sen-er-folg. In kuschelieger, bierseliger, Umarmungsatmosphäre können dann alle davon angesprochenen Hammerwerfer, bei treibenden Beats das Lied mitgröhlen:



♫ Coronika, da bist du ja, ♫

um anschließend, fremdkörpernah tief durchzuatmen und noch einen Schluck aus der Corona-Pulle zu nehmen.....

Und über all diesen Partys wabert dann in großen, imaginären Lettern:

Wir haben überhaupt nix begriffen!

Was Solidärität anbelangt, schon über-über-überhaupt nix. Coronika wird zu Hause an die Eltern vererbt, die sich dann um ihre Eltern und Großeltern kümmern. Das verspricht Gesundheit..... klickedi-klickedi-klack!

Und da der Lenz ja im Lied nicht weit ist, wird der Spargel auch wieder wachsen.

Wenn die Ohren dann taub sind, Coronika ein Plätzchen gefunden hat und der Hirntot nahe ist, gibt es ja noch unser Gesundheitssystem, ist ja für ganz viele da, also solidarisch.....

Und wenn man Rumoren aus dem Untergrund hört,

könnte man das dem Bergbau zuschreiben. Aber wahrscheinlicher ist, dass sich die Comedien Harmonists gerade im Grabe umdrehen!

Damit auch jeder weiß um welches Lied es sich handelt, hier ein Beispiel einer alten Version.