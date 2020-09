Kleve. Am Montag kam es gegen 17.20 Uhr auf der Querallee zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.Die Unfallbeteiligten fuhren mit ihren Fahrzeugen von der Materborner Allee kommend in Richtung Triftstraße. Aufgrund einer rot zeigenden Ampel bildete sich bereits eine Fahrzeugschlange. Ein 41-jähriger Mann aus Essen mit seinem Opel und der dahinter fahrende 31-jährige Gocher mit seinem VW Sharan hielten am Ende der Fahrzeugschlange.

Der nachfolgende 20-jährige Fahrer eines VW Golfs sah die stehenden Autos zu spät und konnte eine Kollision mit dem Sharan nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Sharan des 31-jährigen auf den vor ihm wartenden Opel geschoben.

Bei dem Unfall wurden der der Golffahrer und sein Beifahrer sowie auch der Fahrer des Sharans glücklicherweise nur leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme berichteten Zeugen, dass unmittelbar nach dem Unfall ein Mitfahrer des Golfs aus dem Fahrzeug stieg und zu Fuß in Richtung Materborner Allee wegging. Auf dem Weg warf er ein Mobiltelefon in einen angrenzenden Garten. Das Handy des bislang unbekannten Mannes wurde durch die Polizei sichergestellt. Wer der Mitfahrer war und warum er sich vom Unfallort entfernt hat ist bislang unbekannt und wird derzeit überprüft. (cp)