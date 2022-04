Sich für das richtige Studium zu entscheiden, ist nicht immer einfach und mit vielen Fragen verbunden: Welches Studium ist das passende für mich? Werde ich den Anforderungen gerecht? Und macht mir das überhaupt Spaß? Um das herauszufinden, bietet die Hochschule Rhein-Waal studieninteressierten Schülerinnen und Schülern während der Osterferien mit GET A TASTE OF STUDYING einen Vorgeschmack auf’s Studieren an.

Vom 11. bis 22. April 2022 öffnen die vier Fakultäten an den Standorten Kleve und Kamp-Lintfort ihre regulären Vorlesungen oder Übungen in deutscher und englischer Sprache. Dabei zeigt das Programm der Fakultäten die Vielfalt der angebotenen Studiengänge an der Hochschule: Interessierte können an Vorlesungen über nachhaltige Landwirtschaft, Projektmanagement, Bionik, internationale Beziehungen oder Mediengestaltung teilnehmen. Und auch die Studienberatung bietet den Studieninteressierten (virtuelle) Campustouren und ein gemeinsames Mittagessen mit Studierenden. So bekommen Interessierte einen guten Überblick über das Studienangebot, können einen Studiengang ihrer Wahl ausprobieren und Professorinnen und Professoren live erleben – damit die Entscheidung für ein Studium leichter fällt.

Veranstaltungsdetails

GET A TASTE OF STUDYING:

Vorgeschmack auf ein Studium an der Hochschule Rhein-Waal

Datum: 11. bis 22. April 2022

Ort: Campus Kleve und Kamp-Lintfort sowie virtuell

Weitere Informationen und Programm: hier