Kleverland. Auch die Offenen Gärten im Kleverland bereiten sich auf den Spätsommer vor. "Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in diesem Jahr leider nicht alle Gärten öffnen, aber bis Mitte Oktober sind dennoch an jedem Wochenende verschiedene Gärten für Gartenliebhaber geöffnet", erklärt Anastasia Kuhfeld. "Wir spüren, dass die Menschen endlich wieder etwas unternehmen möchten. Wir haben auch während der Krise unser Gartenatelier zehnmal geöffnet und haben nur positive Erfahrungen mit unseren Besuchern gemacht", weiß Nicole Peters.

Ein Garten für Mensch und Tier

In den Gärten geht es aber nicht nur um das Wohlergehen der Menschen, sondern auch um einen ökologischen Lebensraum für Insekten und Bienen. So setzen die Gartenbesitzer keine Pestizide ein und gärtnern naturnah. Das heißt jedoch nicht, dass die Gärten dem Wildwuchs ausgeliefert sind, sondern es viele Möglichkeiten gibt dennoch den Garten zu gestalten. So entstehen wahre Hotspots der "Biodiversität" auf die nun auch ein neues Emblem der offenen Gärten aufmerksam macht.

Die letzten Termine

An den kommenden sieben Wochenenden öffnen die Gartenbesitzer letztmalig in diesem Jahr ihre Gärten, bevor die kalte Jahreszeit wieder Einzug hält. Die Termine und Gärten finden Sie unter www.gaerten-kleverland.de.