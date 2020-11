Da staunte Bernhard Weskamp nicht schlecht, als er auf seinem täglichen Radweg zwei Autos einer Klever Firma erkannte. Kurzerhand ließ sich der ehemalige Pfarrer von Donsbrüggen vor den beiden Autos fotografieren und sendete dieses an die Redaktion des Klever Wochenblattes.

"Ein herzlicher Gruß vom ehemaligen Donsbrügger und Klever Pastor Bernhard Weskamp; seines Zeichens Fußballpfarrer im Kreis Kleve. Ich bin nun im sechsten Jahr in Herten, einer Kleinstadt im nördlichen Ruhrgebiet (ehemals größte Bergbaustadt Europas) als Rentner tätig: taufen, beerdige, feiere Hochzeiten mit und schließe Freundschaften zu den hier bei uns lebenden türkischen Familien. Viele Grüße an die Heimat und einen gesegneten Advent mit der Aussicht auf eine Nach-Corona-Zeit wünscht Bernd Weskamp", heißt es in dem Brief.