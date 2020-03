Wichtige Information für Pendler: Die Nordwestbahn schränkt ab Mittwoch (25. März 2020) bis 19. April den Zugverkehr ein. Was bedeutet das für den Niersexpress (RE10)?

Die Linie wird bis auf eine Ausnahme montags bis freitags am Morgen täglich auf einen Stundentakt auf dem Gesamtlaufweg zwischen Kleve und Duisburg Hbf reduziert. Neben dem Zwischentakt entfallen somit außerdem sowohl die Verstärkerzüge in den Hauptverkehrszeiten als auch die Durchbindungen nach Düsseldorf Hbf. In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag entfallen zusätzlich die Spätfahrten.

"Die Reduzierung des Angebots erfolgt in Abstimmung mit den Aufgabenträgern mit dem Ziel, auch unter den gegebenen Umständen, den Fahrgästen planbare und verlässliche Reiseverbindungen anzubieten", teilt das Unternehmen mit.