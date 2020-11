Der Wilhelm Educational Complex befindet sich unweit der Hauptstadt Accra im südghanaischen Lebanon-Ashaiman. Dort haben Kinder und Jugendliche eine Chance auf Schulbildung.

Wenn Wilhelm Haverkamp von der Arbeit vor Ort berichtet merkt man, dass der Kranenburger für das Projekt Feuer und Flamme ist. Seit 1999 engagiert er sich mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern für die Projekte in Indien und Ghana. Angefangen hat alles mit dem Aufbau eines medizinischen Versorgungszentrums für die ländliche Bevölkerung in Shadnagar in Indien. "Das Projekt konnten wir erfolgreich beenden. Nun kümmern wir uns schon seit vielen Jahren in Ghana um die Schulbildung vom Kindergarten bis zur Junior Highschool", erklärt Haverkamp.

Eine Chance für Hunderte

In der Einrichtung werden heute rund 300 Kinder beschult. Dabei unterstützt der Verein nicht nur bei der Bildungsarbeit, sondern auch bei der Qualifizierung von Lehrerinnen, Lehrern und Erzieherinnen. "Hauptgrund für unser Engagement ist es, dass Kinder nicht von klein auf arbeiten, sondern eine Chance auf Bildung haben", erzählt Haverkamp. Ebenso wichtige Themen sind der Umweltschutz und die Berufsvorbereitung in den Klassen 8 und 9. So konnten in den vergangenen Jahren weitere Angebote wie eine Lehrwerkstatt, eine Lehrküche, ein gut ausgestatteter IT-Raum, ein Labor für den naturwissenschaftlichen Unterricht und eine Schülerbibliothek geschaffen werden.

Mit einem kleinen Geschäftslokal an der Kavariner Straße 61 in Kleve, in dem afrikanischen Kunsthandwerk angeboten wird, werden nicht nur Produzenten vor Ort unterstützt, sondern auch ein Ausbau der Bildungsmöglichkeiten ermöglicht.

Neue Öffnungszeiten

Geöffnet hat das Geschäft dienstags bis freitags von 13 bis 17 Uhr und am Samstag von 11 bis 15 Uhr. In der Adventszeit öffnet das Geschäft dann von 12 bis 18 Uhr und an den Samstagen von 11 bis 16 Uhr. . Die Zeiten gelten bereits für den 28. November, dem Samstag vor dem 1. Advent.