Zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstag, 25. Mai, auf der Berghausener Straße in Langenfeld. Zwei Autofahrer hatten "Glück im Unglück" und wurden nur leicht verletzt, ihre beiden Autos allerdings total beschädigt. Zum Unfall erklärt die Kreispolizeibehörde Mettmann:

"Aufgrund eines Blitzeinschlags war am Dienstagnachmittag die Ampelanlage an der viel befahrenen Kreuzung der Berghausener Straße mit der Düsseldorfer Straße in Langenfeld-Berghausen vorübergehend ausgefallen. Daher wurde der Verkehr zu dieser Zeit durch die an der Kreuzung angebrachten Verkehrsschilder geregelt.

Vorfahrt missachtet

Gegen 15 Uhr war dann ein 18 Jahre alter Monheimer mit seinem Seat Arosa über die Berghausener Straße gefahren. Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen missachtete er jedoch bei dem Vorhaben, die Kreuzung mit der Düsseldorfer Straße geradeaus in Richtung Monheim zu passieren, die Vorfahrt der kreuzenden Fahrzeuge. So kam es zu einem Zusammenstoß mit dem BMW eines 64-jährigen Düsseldorfers, der über die Düsseldorfer Straße in Richtung Langenfeld gefahren war.

Schaden im fünfstelligen Bereich

Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde der Seat des Monheimers auch noch in den Peugeot einer 32-jährigen Langenfelderin geschleudert, die an der Kreuzung auf die Möglichkeit zur Weiterfahrt gewartet hatte. Der Monheimer und der Düsseldorfer wurden bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde jedoch vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Seat als auch der BMW wurden bei dem Unfall total beschädigt, sodass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden musste. Auch der Peugeot wurde nicht unerheblich beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht klar - diese dürfte jedoch deutlich im fünfstelligen Bereich liegen."