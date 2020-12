Einstimmig hat der Stadtrat am Dienstag, 08.12.2020 beschlossen, die Langenfelder Schulen beim Fernunterricht in der Corona-Phase noch stärker zu unterstützen.

Einen entsprechender Antrag von der Bürgergemeinschaft Langenfeld (B/G/L) war die Grundlage für einen einstimmigen Beschluss, der vorsieht, dass auch externe IT-Experten zur Unterstützung hinzugezogen werden können.

Auf Anregung der FDP wird die Verwaltung zudem im nächsten Schulausschuss über die Abfrage der Probleme an den Schulen und den Stand der Abarbeitung berichten.

Ziel unseres Vorstoßes war es, „die größten Defizite zu beseitigen, damit im Falle von Quarantäne-Maßnahmen und Schulschließungen der digitale Distanzunterricht sichergestellt werden kann“.

Denn es ist zu erwarten, dass in den Corona-Wintermonaten an den Langenfelder Schulen vermehrt Schülerinnen und Schüler und ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden.

Der dann notwendige Online-Unterricht scheitere aber teilweise an den technischen Voraussetzungen, weil es immer noch großen Nachholbedarf bei der IT-Ausstattung, Einrichtung und Benutzung an vielen Schulen gibt.

Deshalb hat die B/G/L beantragt, dass die Schulen durch externe IT-Dienstleister kurzfristig unterstützt werden, um so zumindest "die größten und kleineren Probleme zu lösen und ein Mindestniveau beim Fernunterricht für alle Langenfelder Schüler/innen zu ermöglichen."

Die B/G/L freut sich sehr , dass der Rat die Unterstützung der Schulen weiter verstärkt, das ist dringend notwendig .