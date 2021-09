Der Sachstand am Dienstag für die Verbreitung des Corona-Virus im Kreis Mettmann besagt, dass 1.440 Infizierte und 25.452 Genesene gezählt wurden, bei der Inzidenz 125,1.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1.440 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 134, in Haan 90, in Heiligenhaus 132, in Hilden 144, in Langenfeld 114, in Mettmann 50, in Monheim 143, in Ratingen 256, in Velbert 313 und in Wülfrath 64.

Verstorbene sind nicht zu vermelden. Verstorbene zählt der Kreis weiterhin bislang insgesamt 768.

Laut Kassenärztlicher Vereinigung sind 309.514 Menschen im Kreis Mettmann einmal geimpft und 284.525 voll geimpft.

25.452 Personen gelten als genesen

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 125,1.