Die Rufnummer und E-Mailadresse für Menschen in Quarantäne ist heute unter Tel. 02173/794-2222 und E-Mail coronahilfe@langenfeld.de gestartet und auch am morgigen Freitag, 20. März 2020, bis 12 Uhr geschaltet. Dabei sind schon zahlreiche Hilfsangebote eingegangen, bislang aber noch kein Hilfegesuch.

In einem Schreiben an insgesamt 17.000 Menschen ab 60 Jahren in Langenfeld hat Bürgermeister Frank Schneider nochmals seinen Appell betont:

„Ohne Ihnen Angst machen zu wollen, richte ich deshalb den dringenden Appell an Sie:

Bleiben Sie zu Hause, wann immer möglich; lüften Sie die Zimmer regelmäßig

Gehen Sie möglichst nur für Versorgungsgänge raus

Halten Sie Abstand von mindestens 2 m zu anderen Personen

Reduzieren Sie private Kontakte auf das Notwendigste und nutzen Sie Möglichkeiten ohne direkten/persönlichen Kontakt nutzen (Telefon, Internet etc.)

Sagen Sie gemeinschaftliche Treffen/Aktivitäten ab (Vereine, Sportgruppen, größere private Feiern)

Vermeiden Sie enge Begrüßungsrituale vermeiden (Küsschen, Händeschütteln)“



Aktuell vermeldet der Kreis Mettmann in Langenfeld 17 bestätigte Erkrankte.





