Die Deutsche Bahn AG kündigt bei der S-Bahn-Linie S6 aufgrund einer Gleiserneuerung am ersten Dezemberwochenende Umleitungen, Haltausfälle und Schienenersatzverkehr zwischen den Haltepunkten Düsseldorf Hbf. und Langenfeld Rhld. an.



Wie schon bei den längeren Sperrungen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien werden im Schienenersatzverkehr Busse eingesetzt.

Haltepunkte nicht angefahren

Der S-Bahn-Verkehr der S6 in Richtung Köln wird weiterhin vom Haltepunkt Langenfeld Rhld. aus aufrechterhalten. In der Nacht von Samstag, 5. Dezember, ab 17.30 Uhr, bis Sonntag, 6. Dezember, um 7.15 Uhr, werden die Langenfelder Haltepunkte Berghausen und Langenfeld Rhld. (Katzberg) durch die S6 nicht angefahren.





Fahrtzeiten und Taktungen

Die einzelnen Fahrtzeiten und Taktungen in der Zeit der Sperrung und des Schienenersatzverkehrs können über Links entnommen werden, die die Stadt Langenfeld auf ihrer Internetseite www.langenfeld.de (Startseite-Icon: Aktuelle Meldungen) eingestellt hat.

Der Zustieg in die Ersatzbusse ist wie schon in den Ferien am Bussteig 4 als zentraler Haltstelle vorgesehen, zu dem von der Deutschen Bahn AG entsprechende Wegweisungen ausgeschildert werden. Die Bushaltestelle am Haltepunkt Berghausen ist wie gehabt auf der Brücke über dem Bahnsteig zu finden.

Bauarbeiten für den RRX in den Ferien

„Auch in den kommenden Weihnachtsferien wird es im Zusammenhang mit den Bauarbeiten für den RRX zu weiteren Ausfällen des S-Bahnverkehrs kommen, zu denen rechtzeitig Informationen auf der Homepage der Stadt Langenfeld eingestellt werden“, kündigt der stellvertretende Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Stephan Anhalt, nach Rücksprache mit der Bahn AG an.

Vor dem Hintergrund von Rückmeldungen zu teilweise überfüllten Bussen in den Herbstferien an die Stadtverwaltung aus den Reihen des ÖPNV-Nutzerkreises hat die Stadt Langenfeld die Bahn AG eindringlich aufgefordert, für etwaige Schienenersatzverkehre die Kapazitäten im Sinne der aktuellen Corona-Situation zu erhöhen.

Sorge vor höherem Infektionsrisiko

„Der Schienenersatzverkehr darf kein erhöhtes Infektionsrisiko mit sich bringen, weil zu wenige Busse eingesetzt werden. Die uns gegenüber nach erster Anfrage geäußerte Einschätzung der Bahn, dass in der Corona-Pandemie insgesamt weniger ÖPNV-Verkehr genutzt werde und daher die Kapazitäten nicht erhöht werden müssten, teilen wir nicht und nehmen die gegenteiligen Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer an uns sehr ernst“, unterstreicht Bürgermeister Frank Schneider die Forderung der Stadtverwaltung an die Verantwortlichen bei der Bahn AG.

Direkte Links den Fahrplan und die Bus-Haltestellen-Standorte:

Fahrplan am 5. und 6. Dezember 2020

https://www.langenfeld.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=138&id=413307

Bus-Haltestellen-Standort Langenfeld Rhld.

https://www.langenfeld.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=138&id=413309

Bus-Haltestellen- Standort Berghausen

https://www.langenfeld.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=138&id=413308