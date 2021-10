Aufgrund einer Systemumstellung von „MESO“ auf „VOIS“, der Fachsoftware für alle Melde- und Ausweisangelegenheiten, bleiben alle Arbeitsplätze im Bürgerbüro der Stadt Langenfeld noch bis Donnerstag, 14. Oktober, geschlossen.

Lediglich die Information und die Gebührenkasse am Eingang sind aktuell noch besetzt. „Die Dienstleistung ist auf ein Kernangebot reduziert. Gebühren können weiter eingezahlt werden. Anträge außerhalb des Meldewesens oder die Abholung von Broschüren oder Gelben Säcken wird möglich sein. Auch die reine Abholung bereits im Vorfeld beantragter Ausweisdokumente wird möglich sein“, erklärt Fabian Einert, Leiter des Bürgerbüros und bittet um Verständnis für diese notwendige Einschränkung des Serviceangebots.

Gewohnter Service wieder ab 15. Oktober

Der gewohnte Service mit dem neuen Meldeprogramm ist ab Freitag, 15. Oktober, verfügbar. „In ganz dringenden Fällen, in denen beispielsweise ein vorläufiger Personalausweis benötigt wird, kann dieser bei den Kollegen im Bürgerbüro der Stadt Monheim am Rhein beantragt werden. Dazu ist wie auch in Langenfeld ein Ausweisdokument zur Identifizierung mitzubringen und vorzulegen“, so Einert.