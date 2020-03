Die Sportgemeinschaft Langenfeld stellt ihrem kompletten Sportbetrieb ab dem heutigen Sonntag, 15. März, für mindestens zwei Wochen ein. Es finden keinerlei Kurse und Sportangebote im Bewegungszentrum, an der Carl-Voss-Anlage sowie in der SGL-Residenz statt. Studio und Sauna bleiben geschlossen. Es finden keinerlei externe Veranstaltungen im Bewegungszentrum statt.

Auch Stadtbad geschlossen

Auch das Stadtbad hat ab heute geschlossen.

Physiotherapie-Praxis vorerst geöffnet

Die Physiotherapie-Praxis bleibt vorerst geöffnet.

Erklärung des Vorstandes

In einer Erklärung der SGL-Vorstände Martin Bock und Lars Kehren heißt es: "Als Verein sehen wir uns in besonderer gesellschaftlicher Verantwortung und möchten mit diesen konsequenten Maßnahmen einen Beitrag zur Gesunderhaltung und zum Schutz insbesondere älterer und schwächerer Menschen leisten, wohlwissend, dass diese Entscheidung viele unserer Mitglieder schmerzt. Bitte seid in dieser Ausnahmesituation solidarisch und helft mit, der schnellen Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken."

Verein informiert auf der Homepage

Der Verein wird auf seiner Homepgage informieren, sollte es in Abhängigkeit der Lage relevante Veränderungen wie Wiederöffnung oder eine Verlängerung der Schließzeit geben.