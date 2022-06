LSV Judo richtet Kreis-Einzelmeisterschaft der Senioren aus



In der heimischen Sporthalle der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Dammwiese richteten die Judokas des Lüner SV die Kreis-Einzelmeisterschaft der Frauen und Männer aus. Und diesmal gab es eine rekordverdächtige Beteiligung mit insgesamt 52 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus dem Judokreis Unna-Hamm-Dortmund, obwohl an einem Abend mitten in der Woche gekämpft wurde. Auch bemerkenswert war, dass die Judokas im Alter von 17 bis 60 Jahre waren, viele auch mitmachten, die normalerweise nicht kämpfen würden. Die Stimmung war gut und allen machte es Spaß.

Immerhin neun Kämpfer/-innen stellte der LSV Judo und war mit vier Titeln sehr erfolgreich.

So überraschte Mirko Westerhoff in der Gewichtsklasse bis 100 kg. Er gewann alle vier Duelle und wurde 1. Axel Hadac belegte in derselben Klasse den 2. Rang und Andre Böhme wurde bei seinem ersten Turnier 5. Alexander Recke startete zum ersten Mal bei den Senioren und wurde 2. in der Klasse über 100 kg. Stephan Erdelhoff kämpfte bis zum Umfallen, verfehlte aber mit dem 5. Platz bis 81 kg nur knapp eine Medaille. Diese verpasste auch Lars Arnhölter bis 73 kg nach zwei Niederlagen. Kevin Werchau war in der Kategorie bis 60 kg wieder in guter Form und besiegte seine beiden Gegner souverän. Auch die Frauen sorgten für zwei Titel: Lena Wettemann zeigte starken Einsatz über 78 kg und schlug ihre einzige Gegnerin gleich zweimal, während Aleksandra Afanasiev bis 70 kg kampflos siegte.

Insgesamt gesehen, war das Kreisturnier ein großer Erfolg, obwohl es bis zum späten Abend dauerte. Das Organisationsteam unter Führung von Stephan Erdelhoff hatte die Veranstaltung im Griff und wurde auch von den Kreisfachwarten Kerstin und Frank Räther gelobt. Die Kampfrichterleitung hatte Brigitte Müller, das Kampfrichterteam wurde vom 1. Vorsitzenden des Lüner SV Judo Jörg Schönfeld unterstützt.

Auf dem Foto sind zu sehen von links: Stephan Erdelhoff, Alexander Recke, Mirko Westerhoff, Lena Wettemann, Aleksandra Afanasjev, Kevin Werchau, Lars Arnhölter, Andre Böhme, sitzend Axel Hadac