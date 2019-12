18-Jähriger wird bei Streitigkeiten schwer verletzt

Bereits an Heiligabend, 24. Dezember 2019, ist ein 18 Jahre alter Gelsenkirchener nach Streitigkeiten durch einen ihm flüchtig bekannten Mann schwer verletzt worden. Die beiden trafen sich gegen 13.30 Uhr an der Hauptstraße in Höhe des Grillo-Gymnasiums in der Altstadt um sich auszusprechen, da sie bereits vorher schon in Streit geraten waren. Nach Aussagen eines Zeugen eskalierte die Situation aber erneut. Der Unbekannte zog plötzlich einen spitzen Gegenstand aus seiner Tasche und schlug damit auf den 18-Jährigen ein. Der junge Mann wurde schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache für den Streit und zu dem Beschuldigten aufgenommen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 19 bis 20 Jahre alt, 185 bis 195 Zentimeter groß, kurze, braune Haare und Schnäuzer. Bekleidet war er mit einer weißen Strickjacke und einer hellblauem Jeanshose.