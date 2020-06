Ohne Einfluss eines anderen Verkehrsteilnehmers verunglückte am Dienstag ein Rollerfahrer in Marl.

Gegen 15 Uhr fuhr der 21-Jährige aus Marl auf der Brassertstraße in Richtung Süden. Kurz vor dem Kreisverkehr in Höhe der Zechenstraße stieg der Rollerfahrer in die Bremsen und rutschte nach ersten Erkenntnissen auf der nassen Fahrbahn weg. Dadurch stürzte er und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

An dem Roller entstand etwa 250 Euro Sachschaden.