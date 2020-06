Auffahrunfall mit drei Verletzten in Marl Frentrop

Am Montag, um 14:15 Uhr, standen zwei Autos hintereinander auf einem Parkplatz an der Dorstener Straße gegenüber der Auffahrt zu A52 (Fahrtrichtung Haltern am See). Eine 45-jährige Autofahrerin aus Gladbach und hinter ihr ein 89-jähriger Autofahrer aus Herten mussten verkehrsbedingt warten. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Herten fuhr auf das Auto des 89-Jährigen auf. Sein Auto wurde durch den Aufprall auf das Auto vor ihm aufgeschoben. Der 89-Jährige, seine 83-jährige Beifahrerin und die 45-Jährige verletzten sich. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.