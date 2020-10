Auto gerät nach Verkehrsunfall auf der B 1 in Brand

Nach einem Verkehrsunfall auf der B 1 in der Nacht zu Montag (5. Oktober) ist ein Auto in Brand geraten. Die beiden Insassen wurden bei dem Alleinunfall schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 1.20 Uhr in Fahrtrichtung Unna. Den ersten Zeugenangaben zufolge war ein 32-Jähriger aus Soest zu diesem Zeitpunkt auf der linken Fahrspur unterwegs. Etwa in Höhe der Anschlussstelle Dortmund-Aplerbeck verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses schleuderte nach rechts in die Leitschutzplanke. Dort geriet der Wagen in Brand.

Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Rettungswagen brachten den 32-Jährigen sowie seinen 58-jährigen Beifahrer aus Lippstadt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die B 1 in Richtung Unna musste an der Unfallstelle kurzzeitig komplett gesperrt werden, anschließend war der linke Fahrstreifen befahrbar. Die Sperrung der rechten Fahrspur konnte erst gegen 8.20 Uhr aufgehoben werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 80.000 Euro.