Autofahrer in Marl mit 180 km/h "gelasert"

Auf der Recklinghäuser Straße in Marl ist am Samstagvormittag ein Audifahrer negativ aufgefallen. Das Auto wurde um kurz nach 9 Uhr im Bereich Loemühlenweg mit über 180 km/h "gelasert" - erlaubt ist dort Tempo 50. Bevor der Fahrer angehalten und kontrolliert werden konnte, machte er eine Vollbremsung, wendete und fuhr mit quietschenden Reifen Richtung Recklinghausen davon. Das Kennzeichen des Autos ist bekannt, die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an.