In Marl wurde jetzt ein Polizist auf das Coronavirus positiv getestet. Was das heißt: Die ganze Marler Wache wurde am Montag geschlossen.

Und die dort arbeitenden Beamten machen erst mal Zwangspause. Doch keine Vorfreude für Kriminelle. Es fahren weiter Streifenwagen durch Marl und eine mobile Wache ist auch vor Ort. Allerdings mit Polizisten aus anderen Städten.

Wie lange die Polizeiwache verwaist bleibt, steht noch nicht fest. Getestet werden übrigens nicht alle Beamte, sondern erst einmal lediglich die Kollegen, die möglicherweise mit dem Infizierten in Kontakt waren.