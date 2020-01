Betonmischer umgekippt, Straße gesperrt

Aus noch ungeklärter Ursache kam ein vollbeladener Betonmischer am Dienstag um 14.33 h am Hochfeld in Datteln nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Er schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kippte mit der rechte Seite auf die Straße. Der Fahrer, ein 32-Jähriger aus Bochum, blieb unverletzt. Ein Teil der Ladung lief aus. Der LKW muss voraussichtlich mit einem Kran aufgerichtet werden. Die Straße Hochfeld wurde zwischen Beckmumer Straße und dem Kreisverkehr voll gesperrt.