Ein Brandstifter könnte wieder nachts in Marl unterwegs sein. Denn kurz nach Mitternacht, gegen 0.45 Uhr, ging aus bislang unbekannter Ursache ein Entsorgungscontainer auf einer Baustelle an der Robert-Koch-Straße in Flammen auf.

Die Feuerwehr rückte aus, löschte des Brand. Die Höhe des Sachschaden konnte noch nicht angegeben werden. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.